Pensja minimalna i podwyżki dla budżetówki. Rząd zdradził plany

Związkowcy alarmują, że brak atrakcyjnych wynagrodzeń może prowadzić do masowych odejść z sektora budżetowego, a w konsekwencji nawet do paraliżu państwa w wielu aspektach. Zapowiedzieli również, że jeżeli podwyżki nie wyniosą co najmniej 10 proc., to we wrześniu i październiku odbędą się masowe protesty.