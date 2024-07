Pekin podjął decyzję. Chiny odwracają się od Rosji

O decyzji poinformowało w środę chińskie ministerstwo handlu. W oświadczeniu podano, że podjęto decyzję o zapobieżeniu również używaniu dronów do "rozprzestrzeniania broni", dodając, że takie elementy, jak urządzenia do obrazowania w podczerwieni, lasery do wskazywania celów i wysoce precyzyjny sprzęt do pomiarów bezwładnościowych, zostaną umieszczone na liście kontroli eksportu.