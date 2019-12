Pędził za karetką, omal nie spowodował wypadku. Szuka go policja

W poniedziałek w internecie ukazało się nagranie, na którym pirat drogowy uwiecznił swoje szosowe "popisy". Widać na nim jak jadąc lewym pasem za poruszającą się na sygnale karetką omal nie spowodował wypadku. Filmem zainteresowała się policja.

Dzięki nagraniu mężczyzna zdobył wątpliwą sławę. Film obejrzało ponad 100 tys. internautów. Mężczyzna, który opublikował film na YouTube twierdzi, że to nie on siedział za kierownicą. Prawie wszyscy byli oburzeni zachowaniem kierowcy. Poniżej prezentujemy nagranie. Uwaga, w materiale padają wulgaryzmy.

Film dotarł również do funkcjonariuszy wielkopolskiej policji. Rzecznik prasowy policji w Poznaniu Andrzej Borowiak w poniedziałek opublikował tweeta, w którym zadeklarował, że policja zajmie się nieodpowiedzialnym kierowcą. W środę przedstawił pierwsze konkrety w tej sprawie. Jak pisze, do zdarzenia doszło ok. 6 tygodni temu w miejscowości Komorniki (woj. wielkopolskie). Niestety kamery monitoringu nadpisały obraz archiwalny i nagranie ze zdarzenia zniknęło.