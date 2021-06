Pedofilia w niemieckim Kościele. Kardynał Reinhard Marx złożył rezygnację

Przywódca niemieckiego Kościoła katolickiego przekazał w liście do papieża Franciszka, że ważne dla niego jest to, aby współdzielić odpowiedzialność za wykorzystywanie seksualne przez urzędników kościelnych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. List kapłana został wysłany 21 maja. Opublikowano go w piątek - przekazał serwis CNN.