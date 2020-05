Pedofilia w Kościele. Sondaż: Polacy o działaniach rządu

"Zabawa w chowanego" - drugi film braci Sekielskich

Tomasz Sekielski pytany przez naszego reportera o to, co go najbardziej szokowało w rozmowach z bohaterami, odpowiedział: "Szokiem jest, kiedy słyszy się wspomnienia dorosłego mężczyzny, który opowiada, jak wtedy milczał, bo się bał, że ojciec straci pracę". - To była biedna rodzina, w której jedno z dzieci było umierające. Ci bracia znaleźli się pod ogromną presją - powiedział WP Tomasz Sekielski.