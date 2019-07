Pedofilia w Kościele. Kurie zawiadamiają prokuraturę

Kuria diecezjalna w Kielcach doniosła do prokuratury na księdza, który miał dopuścić się przestępstwa na nieletniej. Taki ruch w podobnych sprawach wykonała nie tylko ona. W rozmowie z Wirtualną Polską przedstawiciele Kościoła zapewniają, że nie ukrywają niczego przez organami ścigania.

Kuria diecezjalna w Kielcach nie wydała oświadczenia, a jej rzecznik przebywa na urlopie. Mimo to ks. Mirosław Cisowski w rozmowie z WP przyznaje, że to niejedyny raz, kiedy kuria wykonała taki ruch. - Zgłosiliśmy kilka spraw. To tylko jedna z nich - mówi.

Ofiary zaczynają mówić

Mimo że o. Żak nie podaje konkretnych liczb, mówi, że "zgłoszeń do Kościoła jest więcej". - Głównie ofiary, które są już dziś dorosłe, które do tej pory tego nie zgłaszały, dziś to robią - do kurii czy zakonu, a one działają dalej - mówi.