Pawłowicz pyta Szefa Sztabu. Generał odpisał bardzo szybko

Pawłowicz pyta Szefa Sztabu Generalnego. Generał odpowiedział

"Mam pytanie do Pana Generała Kukuły. Szef niemieckiego sztabu napisał po rozmowie z Panem, że Niemcy przejęli funkcje ochrony bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, tj. i polskiej granicy wschodniej… Czy to prawda? Czy Pan się zgodził na to? Proszę odpowiedzieć" - napisała na platformie X Pawłowicz, oznaczając we wpisie szefa Sztabu Generalnego WP.