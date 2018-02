Pawłowicz grozi, że "pogoni grupy żerujące na Polakach". Z nagim mieczem

"To walka na śmierć i życie" – ogłasza na okładce najnowszego tygodnika "Sieci" Krystyna Pawłowicz. Zamiast wachlarza, trzyma w dłoni miecz.

Dalej polityk wyznaje, że wie, co się dzieje z pierwszej ręki: od samych sędziów. – Widzimy też wszyscy próby zastraszenia tych sędziów, którzy kandydują do nowej KRS, którzy chcieliby wziąć udział w odbudowie autorytetu swojego środowiska – mówi. Na radzie by jednak nie skończyła.

Pawłowicz uważa, że zmiana potrzebna jest wszędzie, jeśli ma "wejść głęboko" i "być nie odwrócenia". – Potrzeba nam więcej kadencji, by pogonić wszystkie grupy żerujące na Polakach, także w samorządach. Ale to zależy od tego, czy będą uczciwie policzone głosy. Ja w wynik poprzednich wyborów samorządowych nie wierzę. Były skręcone – uważa.