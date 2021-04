Pawłowicz dziękuje za "wsparcie". "Dużo zdrowia dla złośników"

Krystyna Pawłowicz na czele składu, który orzeka ws. UE

Prof. Matczak o Pawłowicz w TK. "To nie jest to rozstrzygnięcie prawne, tylko hejt wyrażany w todze"

- Mam nadzieję, że ludzie, patrząc na to, co się dzieje (...), zrozumieją, że jeśli Krystyna Pawłowicz przewodniczy tej szarży antyunijnej, to nie jest to żadne poważne rozstrzygnięcie prawne, tylko hejt wyrażany w todze - dodał.