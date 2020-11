Paweł Rabiej straci stanowisko wiceprezydenta. Rafał Trzaskowski zdecydował

Polityk tłumaczył potem w SMS-ie, że "zgodnie z zaleceniem lekarzy po przejściu ostatnio COVID i komplikacjach pocovidowych ma zalecenie urlopu zdrowotnego i go odbywa". Rabiej zapewnił jednocześnie, że uczestniczy zdalnie we wszystkich kluczowych spotkaniach dotyczących sytuacji zdrowotnej.

Warszawa. Rafał Trzaskowski "wściekły". Paweł Rabiej przeprasza

Okazuje się jednak, że Rabiej nie dostał urlopu w ratuszu, a prezydent Rafał Trzaskowski nic o jego podróży nie wiedział. Rzeczniczka urzędu miasta przekazała, że "w związku ze stwierdzeniem, że p. Paweł Rabiej wyjechał z Polski, jego zadania zostały rozdane pomiędzy innych prezydentów". "W stosunku do prezydenta Rabieja zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe" - dodała.

Według anonimowych rozmówców "Faktów", Rafał Trzaskowski ma być na swojego zastępcę "wściekły". Wirtualna Polska potwierdziła te doniesienia. Trzaskowski zwolni Rabieja po jego powrocie do kraju . O dymisji poinformował go telefonicznie.

- Rafał nigdy nie pałał szczególną sympatią do Pawła. Prawda jest taka, że wielu pracowników ratusza miało dość współpracy z nim. Rabiej od dawna jest na cenzurowanym w PO. Teraz Rafał dostał świetny pretekst, by go wyrzucić - mówi nasz informator zorientowany w sytuacji.