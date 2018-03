Paweł Olszewski o zdjęciach Wąsika: Tu chodzi o bezpieczeństwo państwa

Olszewski zwraca uwagę, że "problemem" zdjęć Macieja Wąsika dotyczy kwestii bezpieczeństwa państwa. - Tego typu zdjęcia mogą stanowić podstawy szantażu. Takie materiał wykorzystywane są zarówno przez grupy przestępcze, jak i wywiady obcych państw - mówi.



Maciej Wąsik zapowiedział zemstę

W odpowiedzi na ujawnienie zdjęć, minister Wąsik zapowiedział, że "nie odpuści i zemści się na tych, którzy go pomawiają".

- Co do tej zemsty, to nie mam złudzeń - zapewnia Olszewski. - Żadnych procesów sądowych się jednak nie obawiam. Wszakże Maciej Wąsik zapowiedział, iż będzie pozywał tych, którzy sugerują mu homoseksualizm. A ja przecież takich sugestii nie uczyniłem w żadnym zdaniu - podkreśla.