Paweł Olszewski mówi WP o "kompromitujących" zdjęciach Wąsika. "Podstawa do szantażu"

Polityk PO pokazał w Sejmie zdjęcia, na których widać - jak twierdzi - Macieja Wąsika całującego innego mężczyznę. W rozmowie z WP wyjaśnia, że musiał to zrobić, bo takie materiały mogą zostać wykorzystane przeciwko państwu.

- To jest niezwykle istotne - stwierdził w rozmowie z WP Paweł Olszewski. Polityk PO uznał, że tego typu materiały są "kompromitujące", więc mogą być podstawą do szantażu zorganizowanych grup przestępczych i wywiadów obcych państw. Zwłaszcza gdy chodzi o zastępcę koordynatora służb specjalnych.

- Wiemy doskonale, że takie rzeczy w świecie służb bywają wykorzystywane - zaznaczył Olszewski. Polityk domaga się wszczęcia "co najmniej postępowania kontrolnego". I zauważa, że wcześniej poświadczenia bezpieczeństwa odebrano m.in byłemu szefowi CBA Pawłowi Wojtunikowi, płk. Krzysztofowi Duszy czy gen. Piotrowi Pytlowi. - Doszło do tego z dnia na dzień związku z absolutnie fikcyjnymi zarzutami - dodaje.

Jak zapewnia, nie ma dla niego znaczenia, czy na zdjęciu Maciej Wąsik znalazłby się w uścisku z kobietą, czy z mężczyzną. - Jeśli pan Wąsik się do tego nie przyznawał w trakcie postępowania o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa, te zdjęcia mogą być podstawą do szantażu - zaznaczył.

Wąsik grozi pozwami

Czego polityk spodziewał się po swoim wystąpieniu w Sejmie? - Gdyby taka sytuacja wydarzyła się za naszych rządów, taka osoba zostałaby co najmniej zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy - zapewnił. Olszewski uznał, że jeśli na zdjęciu znajduje się jeden z podejrzanych w sprawie afery reprywatyzacyjnej braci R., to ich relacje miały charakter "niezwykle zażyły".