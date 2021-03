Paweł Kukiz rozlicza PSL. "Myślałem, że rozmawiam z dżentelmenami"

Paweł Kukiz w rozmowie z TVN24 mówił, że "z całą pewnością" czuje się oszukany po swojej krótkiej przygodzie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Przypomnijmy, że polityk razem z partią Władysława Kosiniaka-Kamysza startował w wyborach do parlamentu w 2019 roku. Jednak "Koalicja Polska" w tamtej formule dobiegła końca.

- (Czuję się oszukany), bo umawialiśmy się, że 1/5 z subwencji będzie wydana na promowanie jednomandatowych okręgów wyborczych, oczywiście wszystko w ramach celów statutowych. Oni nie dotrzymali słowa, a tu chodziło o 6 milionów złotych. Umawialiśmy się także na rotację wicemarszałka Sejmu, a dziś Piotr Zgorzelski z PSL mówi "rotacyjna to może być kosiarka" - mówił Paweł Kukiz.

Podczas rozmowy muzyk zrecenzował także kondycję partii opozycyjnych. - Nie wyobrażam sobie, że dojdzie do przedterminowych wyborów, bo w Zjednoczonej Prawicy są potężne interesy klanowe (...). Przerażające jest też to, że nie ma alternatywy. W PO ogromny kryzys przywódczy, atak młodych wilczków i okopanie się na skrzydłach. Do tego proszę dodać Lewicę i ruch Hołowni i może PSL. Przecież oni nie są w stanie scentralizować władzy na początkowy okres po rządach PiS - mówił Paweł Kukiz.