Patryk Jaki wiceprezesem PiS? "Zrobiłbym większą karierę"

Chodzi panu o mapkę, którą pokazali "bodnarowcy" z wydatkami na OSP? Tylko popełnili tu śmieszny błąd. Pokazali OSP z podziałem na regiony, aby pasowało do tezy. Tymczasem siedzibą OSP jest gmina. Co więcej to gmina jest wnioskodawcą. I kiedy uwzględni się ten oczywisty fakt formalny, to podział z środków z FS wygląda już tak: 72 proc. - Bezpartyjni, 12 proc. - PSL 9 proc. - PiS 4 proc. - PO, 0,33 proc. - Suwerenna Polska. Więc kłamią, aby pasowało do tezy.