Patryk Jaki szczerze o porażce w wyborach i Krystynie Pawłowicz

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki twierdzi, że jego porażka w stolicy była "wkalkulowana" w ryzyko, jednak do końca wierzył, że zostanie prezydentem Warszawy. Odniósł się także do relacji między Polską a USA i twitterowych wpisów posłanki Pawłowicz.

Przewodniczący komisji ds. reprywatyzacji wymienił również przyczyny, które, jego zdaniem, wpłynęły na wyborczą porażkę w Warszawie już w pierwszej turze. - Manipulacja taśmami, która podniosła frekwencje po stronie opozycji i demobilizowała nasz elektorat. Dodatkowo brak kandydata trzeciego, który zadecydował o braku drugiej tury. Jeżeli pozostali kandydaci zrobiliby minimum przyzwoitości, to doszłoby do drugiej tury, w której wszystko mogło się zdarzyć. Pozostali kandydaci nie wytrzymali tempa kampanii, która była prowadzona w zabójczym tempie - ocenił.

Z perspektywy czasu Patryk Jaki uważa jednak, że porażka w wyborach na prezydenta Warszawy wzmocniła go i wyciągnął z niej wnioski. Pochwalił również sztab, z którym współpracował podczas kampanii. - To zespół perspektywiczny, który może w przyszłości zwyciężać dla Warszawy i dla Polski. Wielu obserwatorów i Polaków ma poczucie, że warszawski wynik nie jest sprawiedliwy. Ja jednak przyjmuję go z pokorą i dalej wyrażam gotowość współpracy z prezydentem Trzaskowskim dla Warszawy - stwierdził.