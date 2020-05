Patryk Jaki ma przeprosić Donalda Tuska. Roman Giertych gratuluje żonie

Jak donosi Roman Giertych, Jaki będzie musiał przeprosić Tuska publicznie. Za zawarciem ugody stoi Barbara Giertych. "Zmuszenie Jakiego do przeprosin, to prawie jakby ktoś Suskiego zmusił do myślenia, Macierewicza do logicznych wywodów, a Morawieckiego do mówienia prawdy" - tak sukces żony skomentował Roman Giertych.