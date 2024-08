Patostreamer "Czujny" w Polsce. Kuriozalne zachowanie

Patostreamer Marek M., ps. "Czujny" został przewieziony do zakładu karnego w Wadowicach. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, m.in. znęcania się nad partnerką. Przekonuje, że sprawa ma "charakter polityczny", a on jest "represjonowany jako niezależny, antysystemowy dziennikarz" - podaje RMF24.