Pasażerowie na stacjach kolejowych w Polsce. Tłumy i kompletne pustki

W Polsce jest 268 stacji kolejowych, na których każdego dnia wsiada i wysiada z pociągów ponad tysiąc osób. Równocześnie w przypadku ponad 1500 stacji wymiana podróżnych to mniej niż 100 osób dziennie. Takie dane opublikował 19 października Urząd Transportu Kolejowego.

Największy ruch – i tu raczej zaskoczenia nie było – panuje na stacji Warszawa Śródmieście, gdzie w ciągu dnia notuje się ok. 53 tysięcy podróżnych. Identyczny wynik zanotowała stacja Poznań Główny, a jedynie tysiąc pasażerów mniej przechodzi w ciągu doby przez dworzec główny we Wrocławiu. W pierwszej dziesiątce najbardziej zatłoczonych stacji znalazły się jeszcze: Warszawa Wschodnia (45,1 tys.), Kraków Główny (43,9 tys.), Warszawa Centralna (41,4 tys.), Warszawa Zachodnia (41,1 tys.), Katowice (32,7 tys.), Gdynia Główna (30,8 tys.) i Gdańsk Główny (28, 1 tys.). Wszystkie wymienione tu stacje łączy to, że zatrzymuje się tam więcej niż jeden przewoźnik.