"Pasażerowie na gapę". Ta grupa Polaków może rozbić rządowy plan szczepień

Zjawisko przyczyniło się do powstania szczególnej grupy osób, określonych jako "jadący na gapę". Osoby te obawiając się szczepionki, liczą na to, że szczepieniom poddadzą się wszyscy wokół, a wtedy również oni zyskają ochronę przed koronawirusem.

- Liczenie na to, że "ja się co prawda nie zaszczepię, ale skoro inni to zrobią, to będę bezpieczny" może być zawodne. A co jeśli i inni też będą chcieli "jechać na gapę"? Wtedy epidemii nie zwalczymy - komentują autorzy stanowiska Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień. Wśród nich są wirusolog prof. Krzysztof Pyrć, socjolog prof. Andrzej Rychard i dr Aneta Afelt zajmująca się prognozami rozwoju epidemii w Polsce.