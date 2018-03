Parafianie skarżą się na księdza. "Wymusza od nas pieniądze"

Mieszkańcy Jasionki (woj. podkarpackie) piszą w sprawie swojego proboszcza do Archidiecezji w Przemyślu. Duchowny wpadł na pomysł, aby to mieszkańcy sami zbierali pieniądze na kościół i przynieśli kwotę na plebanię.

Ksiądz nie widzi w swojej postawie nic złego. - Nikt nikogo nie zmusza, a kuria o wszystkim wie i nie ma pretensji. Wszystko jest dobrowolne - mówi zainteresowany. Sami parafianie widzą sprawę inaczej i wysłali do archidiecezji anonimową skargę.

- Jesteśmy zmuszani chodzić co miesiąc po sąsiadach i wymuszać od nich pieniądze. A potem jeszcze musimy się z nich rozliczać - brzmi fragment pisma. Sprawa duchownego jest teraz analizowana przez kościelne władze.

Mieszkańcy zarzucają księdzu, że nie wiedzą, na co są gromadzone fundusze. - Do tej pory przy kapliczce położył tylko 300 metrów kwadratowych kostki. A po jego poprzedniku zostało ok. 100 tys. zł - opowiada jedna z mieszkanek Jasionki.