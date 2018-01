Paradoksy rzeczywistości. Oddanie właścicielowi zgubionego portfela przerosło policję

Zwrócenie komuś czyjejś własności nie zawsze jest łatwe. Przekonała się o tym nasza redakcyjna koleżanka. Podwiozła autostopowicza, a ten opuszczając jej auto, zostawił na siedzeniu portfel. Kiedy chciała oddać zgubę policji, pojawił się problem.

Jest 23:50. Właśnie wróciłam do domu po tym, jak przez godzinę walczyłam o to, żeby ktoś z policji zechciał zaopiekować się portfelem z dokumentami - relacjonowała czwartkową sytuację nasza redakcyjna koleżanka.

Wszystko zaczęło się od tego, że zgodziła się podwiesić autostopowicza do Gdańska Wrzeszcza. Gdy mężczyzna wysiadł, zauważyła, że zostawił portfel. Zawróciła więc, by go odnaleźć, ale się nie udało. Dlatego zwróciła się o pomoc na policję.

- Pojechałam na posterunek do Matarni, bo kiedyś już oddawałam tam znalezione prawo jazdy, ale tym razem miły policjant powiedział, że nie może pomóc, bo takie rzeczy to na komisariacie i odesłał mnie do... Gdyni Chyloni. To kilkanaście kilometrów - opowiedziała. - Na szczęście jeszcze we Wrzeszczu znalazłam radiowóz, ale od funkcjonariuszki usłyszałam, że nie może mi pomóc i muszę udać się na komisariat - dodała.