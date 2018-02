Para ma nietypowe zwierzę. Rosjanie mieszkają z niedźwiedziem

Swietłana i Jurij Pantelienienko mieszkają z niedźwiedziem już od 25 lat. Przygarnęli go, gdy miał 3 miesiące. Teraz jest atrakcją.

Stiepan stał się lokalną atrakcją. Mierzący ponad 2 metry wysokości i ważący około 150 kg niedźwiedź często wypożyczany jest do sesji fotograficznych. Bardzo często pozuje do zdjęć z właścicielami, ale także w sesjach ślubnych i do artystycznych fotografii.