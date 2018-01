Papież "zaatakowany" czapką. Wielka wpadka ochrony

Do papamobile wpada czapka z napisaną na niej prośba o modlitwę i uderza Franciszka w twarz. Papież tylko się uśmiecha. Na pierwszy rzut oka: sympatyczny moment. Ale mógł skończyć się tragicznie. - Równie dobrze mogła to być czapka nasączona kwasem albo trucizną. To ewidentna wpadka ochrony - mówi WP Maciej Górski, ekspert ds. bezpieczeństwa osobistego.

Do incydentu doszło we wtorek w Santiago, stolicy Chile, które było pierwszym przystankiem papieskiej pielgrzymki po Ameryce Południowej. Jadąc aleją obstawioną z obu stron tłumem wiernych, w twarz Franciszka uderza brązowy przedmiot (jak się później okazało, to brązowa czapka z napisem: "módl się za chilijską rodzinę"). Papież całkowicie zignorował sprawę. Ale tych, którzy odpowiadają za jego bezpieczeństwo, musiał w tej chwili przejść potężny dreszcz.

- Patrząc na to nagranie, ewidentnie jest to wpadka - wyrokuje Maciej Górski z Fundacji AT-Systemgroup. Jak tłumaczy w rozmowie z WP, ochrona zawiodła w co najmniej dwóch punktach. - Po pierwsze, tzw. "watcherzy", czyli osoby obserwujący tłum, powinni wyłapać osobę, która to rzuciła. Aby taki rzut wykonać, trzeba wykonać zamach i machnąć. Dało się to zrobić, bo nie był rzut z odległości metra - zauważa. Drugi błąd to brak agenta, który byłby w stanie ochraniać pojazd ze strony, z której został "zaatakowany" - i w porę zareagować.

- To była czapka z napisem o modlitwę. Ale wyobraźmy sobie, że to czapka nasączona kwasem, ale trującą substancja, która unicestwia człowieka w 30 sekund. Gdybym był w tym zespole ochronnym, to usłyszałbym, że to absolutne partactwo - mówi Górski.

Ale jak dodaje, nie bez winy jest sam papież, który w ciągu swojego pontyfikatu jasno pokazuje, że do tematu bezpieczeństwa podchodzi z rezerwą. Tymczasem ryzyko jest poważne - tym bardziej, że obecną pielgrzymkę papieża poprzedziła seria ataków na kościoły w Chile. Na dwa dni przed przybyciem papieża, trzy świątynie w stolicy kraju zostały obrzucone koktajlami Mołotowa. Ulotki pozostawione w ostatnim z nich obiecywały, że celem kolejnego ataku będzie sam papież. Dlatego według Górskiego, takich incydentów nie można bagatelizować.

- Sytuacja jest zerojedynkowa: albo kogoś naprawdę chronimy, albo udajemy, że chronimy. Jeśli udajemy, to lepiej w ogóle z tego zrezygnować. Teraz wina za ten incydent spada na ochronę, która nie zareagowała. Ale wcześniej została ona okrojona i sugerowano jej, by odchodzić od podejścia z czasów Jana Pawła II, który dwukrotnie był celem zamachowców - mówi specjalista. I dodaje - Ten, kto rzucił tę czapkę, nieświadomie dokonał testu tej ochrony. Jeśli ktoś chciałby dokonać zamachu, o którym mówiłem - rzucić czymś nasączonym kwasem czy trucizną - to teraz widać, że jest to możliwe.

Jak podkreśla rozmówca WP, ochrona ludzi takich, jak głowa Kościoła to zawsze szeroko zakrojona operacja, w skład której wchodzi kilka warstw zabezpieczeń - od poziomu informacji i wywiadu do pierścieni ochrony.