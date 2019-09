Papież Franciszek żartuje z Amerykanów. Rzecznik Watykanu wyjaśnia

- To zaszczyt, że atakują mnie Amerykanie - stwierdził na pokładzie samolotu do Mozambiku papież Franciszek. W ten sposób odniósł się do najnowszej książki na temat prób kwestionowania jego pontyfikatu.



Papież Franciszek przed odlotem do Mozambiku (East News, Fot: AFP/EAST NEWS)

Ojciec Święty udaje się do afrykańskiego kraju z oficjalną wizytą. Podczas spotkania z przedstawicielami światowych mediów, watykanista Nicolas Seneze wręczył swoją najnowszą książkę "Jak Ameryka chciała zmienić papieża". Francuz opisał w niej zjawisko sprzeciwu części hierarchów i konserwatywnych środowisk w USA wobec Głowy Kościoła Katolickiego.

Franciszek w reakcji na publikację stwierdził: Dla mnie to zaszczyt, jeśli atakują mnie Amerykanie. - Ta książka to bomba - dodał papież, przekazując tom swoim współpracownikom.

Stwierdzenie Ojca Świętego tłumaczył później Matteo Bruni. W nieformalnym kontekście papież chciał powiedzieć, że uważa zawsze za honor krytykę, szczególnie, gdy pochodzi ona od cieszących się autorytetem myślicieli i w tym przypadku z ważnego kraju - mówił dyrektor biura prasowego Watykanu.

Bruni dodał, że papież jest już po lekturze recenzji książki która ukazała się w środę we Francji.

