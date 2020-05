Papierosy mentolowe - wkrótce zakaz sprzedaży. To ostatnia chwila na uzupełnienie zapasów

Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej, na papierosy mentolowe zostanie nałożony zakaz sprzedaży. To ostatnia chwila na to, by uzupełnić zapasy papierosów mentolowych.

Papierosy mentolowe. Od 20 maja wejdzie w życie zakaz sprzedaży papierosów mentolowych (Getty Images)