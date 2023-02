Panika na pokładzie samolotu. "Niesamowity hałas i płomienie"

Nikt nie został ranny

Rzecznik linii Delta powiedział w rozmowie z The Scotsman powiedział, że lot Delta 209 z Edynburga do Nowego Jorku został "bezpiecznie przekierowany na lotnisko Prestwick po problemie mechanicznym w jednym z dwóch silników samolotu". Dodał, że pasażerowie mogli widzieć płomienie wydobywające się z tyłu jednego z dwóch silników, ale "zostały one przygotowane do takich sytuacji".