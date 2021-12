"Pandemia w pandemii". Kraków dziś z najgorszym powietrzem na świecie. Smog zbiera śmiertelne żniwo

600 procent normy

Kraków w tym samym czasie informował o bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz III stopniu zagrożenia zanieczyszczenia powietrzem. Ekipy budowlane i służby miejskie pracowały jednak bez zmian, dzieci pojechały do szkół, zajęcia na uczelniach odbywały się stacjonarnie. Lakoniczne opisy tego, co dzieje się za oknami również na Śląsku, pokazują, że w walce z pandemią zapomnieliśmy o zagrożeniu, które co roku zbiera porównywalne żniwo co pandemia. To smog.