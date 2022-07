Pamiątki po Hitlerze na sprzedaż. "Osobisty majątek ludobójcy"

Rabin odniósł się także do konkretnych eksponatów, które znajdują się w katalogu domu aukcyjnego. Chodzi o złoty zegarek Hitlera, który dyktator otrzymał na swoje 44. urodziny. Jak podał "Spiegel-Online" cena wyjściowa zegarka wynosi milion dolarów amerykańskich. Według opisu w katalogu zegarek został znaleziony przez francuskiego żołnierza w domu letniskowym Hitlera w alpejskim Berchtesgaden 4 maja 1945 roku, podczas przejmowania tego regionu przez aliantów. Dom aukcyjny potwierdził autentyczność zegarka i to, że należał on do samego Hitlera powołując się na ekspertyzy kilku zegarmistrzów oraz historyków.