Pałac Saski bez Senatu. Stanisław Karczewski nie zrealizuje swojego marzenia. Nowy marszałek przeciwko

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski stracił nie tylko władzę. Został także pozbawiony marzeń o przeniesieniu Senatu do Pałacu Saskiego.

Królewski budynek miał zostać odbudowany na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Koszt? Od 500 mln do nawet miliarda złotych. Nowy marszałek Senatu Tomasz Grodzki chce jednak, by Senat pozostał na ulicy Wiejskiej – tuż obok Sejmu.

Władze Warszawy od początku były sceptyczne pomysłowi wiernej odbudowy Pałacu na Placu Piłsudskiego. Mimo to Karczewski próbował przekonać do tego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jak jednak ustaliliśmy, ostatnia rozmowa na ten temat odbyła się w lutym tego roku.

W grudniu 2018 r. ówczesny marszałek Senatu mówił: "Pałac Saski to wielka wartość, to wspaniały budynek. W jednej jego części będziemy chcieli, aby znalazł swoją siedzibę Senat. Co do drugiej części, rozpiszemy konkurs na to, co tam zorganizować". Karczewski sugerował też, że “mogłyby być tam prezentowane odzyskane dzieła sztuki, zrabowane podczas II wojny światowej, czy sylwetki ojców niepodległości i wybitnych Polaków".