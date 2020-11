Pakistan vs Indie. Wymiana ognia w Kaszmirze. Zginęło co najmniej 15 osób

Na granicy indyjsko-pakistańskiej w Kaszmirze doszło do wymiany ognia artyleryjskiego. Starcia między Indiami a Pakistanem były intensywne i trwały od rana do późnego wieczora. W wyniku ostrzałów zginęło co najmniej 15 osób - zarówno cywili, jak i żołnierzy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pakistan vs Indie. Intensywna wymiana ognia na granicy w Kaszmirze