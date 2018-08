Paciorkowiec w Woźnikach. Mieszkańcy pozbawieni wody podczas upałów

Mieszkańcy wsi Woźniki w województwie śląskim mają zakaz korzystania z wody płynącej w ich kranach. Taką dyspozycję wydał sanepid. Sytuacji mieszkańców nie ułatwi 30 stopniowy upał.

Woźniki pozbawione wody mimo upałów

Z powodu wykrycia paciorkowca w wodzie mieszkańcy muszą żyć w bardzo trudnych warunkach. Wody płynącej w ich kranach nie wolno używać do gotowania oraz mycia owoców i warzyw. Nie przyda się ona również do wzięcia kąpieli czy zrobienia prania. Nawet jeśli mieszkańcy zagotują skażoną ciecz, nie stanie się ona użyteczna. Sytuacji społeczności nie poprawi z pewnością ogłoszony przez IMiGW drugi stopień ostrzeżenia przed upałami. Po południu temperatura w cieniu przekroczy 30 stopni Celcjusza. Mieszkańcom starają się pomóc lokalne władze. Rozdawane są 5 litrowe bukłaki z wodą, które mogą posłużyć do gotowania, spożycia i kąpieli. Potrzebującym oddano do użytku również miejscowym hydrant. Woda z tego ujęcia może zostać wykorzystana w pracy na gospodarstwie. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej do jutrzejszego popołudnia, kiedy to przedstawione zostaną najnowsze badania próbki wody.