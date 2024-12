Ozdoba zaatakował dziennikarkę. "Jest na telefon Tuska"

Premier Donald Tusk ogłosił, że stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną wpisane na listę firm strategicznych . To sprawia, że będą ochronione przed niebezpiecznym - z punktu widzenia interesów państwa polskiego - przejęciem

Zaznaczył, że TVN i Polsat to nie będą pierwsze firmy prywatne objęte taką ochroną i nie jest to precedens, ponieważ w innych krajach Europy też są tego typu rozwiązania. -Będziemy podejmowali decyzję w tej kwestii w sposób transparentny, one będą także podlegały zaskarżeniom, wszystko będzie jak najbardziej przejrzyste. Ale nie odpuścimy i nie pozwolimy, aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny (...) w nasze codzienne życie, w naszą gospodarkę, czy procesy wyborcze - powiedział Tusk.