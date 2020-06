Otwarcie granic. Słowacja będzie dla Polaków jak tama. Problem nawet z tranzytem do Austrii

- Polscy obywatele nie będą mogli wjechać na Słowację bezpośrednio z terytorium Polski - poinformował Wirtualną Polskę Stanisław Kargul, szef wydziału konsularnego ambasady RP w Bratysławie. - Polska nie znalazła się na liście 19 krajów, których obywatele będą mogli swobodnie przekraczać słowacką granicę, czy to w celach zawodowych, czy turystycznych - dodał konsul.

Podkreślił, że to najnowsze i jedyne ustalenia poczynione przez ambasadę RP w środę 10 czerwca. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 13 czerwca Polska otworzy granice z państwami Unii Europejskiej . Jednak w przypadku Słowacji oznacza to deklarację tylko z naszej strony.

Otwarcie granic. Słowacy nie wpuszczą Polskich turystów

- Według aktualnej deklaracji władz nie będzie możliwy wjazd na Słowację w celach turystycznych czy na zakupy - dodaje konsul Kargul. - Czy zmienią decyzję, trudno mi przewidywać. Nic na to nie wskazuje. Obecnie na Słowacji odnotowywane są bardzo niskie wskaźniki zakażeń koronawirusem. W Polsce jak wiadomo mamy tych przypadków kilkaset dziennie. To wpływa na stanowisko słowackiej strony - dodaje Stanisław Kargul.

Polacy będą mogli wjechać na Słowację tylko w drodze kilkunastu wyjątków (lista w komunikacie ambasady). Jeden z nich to wjazd z kraju uznanego za bezpieczny (m.in. Niemcy, Austria, Czechy). To jednak pod warunkiem, że podróżny udowodni, iż przebywał tam minimum dwa tygodnie. Inna możliwość to podróż służbowa, która wymaga jednak zgody słowackiego inspektora sanitarnego i załatwienia wcześniej szeregu formalności. Podróżny będzie musiał posiadać przy sobie dokument z negatywnym wynikiem testu RT-PCR na COVID-19.