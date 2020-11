Oszustwo na "lekarza ONZ". Kobieta straciła prawie 30 tys. zł

Do 69-latki odezwała się osoba, która twierdziła, że jest z zawodu lekarzem przy ONZ, a obecnie stacjonuje w Iraku. Kobieta chętnie rozpoczęła znajomość. Była samotna. Rozmawiała z mężczyzną za pośrednictwem Facebooka. On często do niej pisał, wysyłał zdjęcia. Nie rozmawiali przez telefon, ponieważ mężczyzna nie znał języka polskiego, a ona angielskiego.