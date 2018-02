Oświadczył się w Kauflandzie. "Kocham cię, Irek mówi"

To nie były typowe zakupy w sklepie. Ireneusz postanowił sprawić, że jego dziewczyna zapamięta je na całe życie i jej się tam oświadczył. Wszystko nagrał i pokazał w sieci.

Ireneusz Szostak poszedł do Kauflandu, żeby oświadczyć się swojej ukochanej. Kiedy ta chodziła między półkami, on podszedł do stanowiska Informacji i zaczął mówić do mikrofonu. – Chciałbym wyznać mojej kobiecie miłość – zaczął wyraźnie przejęty. – Justynko, kocham cię. Irek mówi – sprecyzował i poprosił, żeby do niego przyszła.

Filmik ma ponad 60 tys. wyświetleń na YouTubie, pod nim jest nieco mniej komentarzy, za to skrajnych. Większość internautów miesza Ireneusza z błotem, pisząc m.in.: "Co za żenada!", "Mógł się oświadczyć w Biedronce i zamiast pierścionka dać Świeżaka...", "To musi być żart", "Dotarłem do końca internetów... Oświadczyny w Kauflandzie, to ślub jak nic musi być w Auchanie". Ale są też pozytywne reakcje, takie jak te: "Koleś jest bardzo odważny" czy "Ja wiem, że beka, bo to Kaufland, ale patrzę na twarz tego faceta i jaki jest z tego dumny. To, aż serduszko mi nie pozwala się z niego śmiać".