Oświadczenie sekretarza stanu USA ws. "Lex TVN"

USA wzywa Andrzeja Dudę do zawetowania ustawy

Blinken odniósł się również do innej ustawy, którą rząd przeprowadził w środę przez Sejm. Chodzi o wprowadzenie zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wypłacania rekompensat za utracone w czasie drugiej wojny światowej i w okresie PRL mienie. "Wzywamy prezydenta Andrzeja Dudę, by nie podpisywał tej ustawy lub skorzystał z przysługującego mu prawa skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy.