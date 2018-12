Ostrzeżenie polskiej ambasady we Francji. W weekend protesty "żółtych kamizelek"

Zachować wzmożoną ostrożność i stosować się do poleceń miejscowych władz - o to apeluje Ambasada Polski we Francji. Ostrzeżenie związane jest ze spodziewanymi w weekend protestami "złotych kamizelek". Poprzednie przerodziły się w zamieszki.

Protesty "żółtych kamizelek" we Francji trwają od 17 listopada (East News, Fot: Associated Press/East News)

W weekend Francja spodziewa się protestów "żółtych kamizelek". W związku z możliwym niebezpieczeństwem Ambasada Polski we Francji wydała ostrzeżenie.

O sprawie informuje Polsat News. Podczas protestów w całej Francji (Strasburg, Lille, Nancy, Rennes, Nantes, Amiens, Caen i Rouen) może dochodzić do blokad granic i dróg. Dlatego ambasada apeluje, by planować trasy podroży unikać miejsc protestów i stosować się do poleceń miejscowych władz. "Należy się spodziewać wielogodzinnych postojów na granicach i znacznych utrudnień w ruchu na terenie samej Francji. Na nieplanowane postoje narażeni są w szczególności kierowcy samochodów ciężarowych" - ostrzega ambasada. W związku z długimi postojami radzi, by zaopatrzyć się w zapasy paliwa i żywności.

Sedno sprawy

Przypomnijmy, że "żółte kamizelki" w całej Francji protestują od 17 listopada. Sprzeciwiają się rosnącym kosztom utrzymania i podwyżce podatku paliwowego, z której ostatecznie rząd się wycofał. Chcą też dymisji prezydenta Emmanuela Macrona.

Poprzednie protesty przerodziły się w zamieszki.

Źródło: Polsat News