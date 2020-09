Ostrzeszów. Szpital ukarany za śmierć ciężarnej 28-latki

Tragedia miała miejsce 3 sierpnia. 28-latka w 17. tygodniu ciąży trafiła do szpitala w Ostrzeszowie z silnymi dusznościami. W trakcie pobytu w placówce jej stan uległ pogorszeniu. Lekarze przez kilka godzin próbowali zorganizować transport, aby przewieźć pacjentkę do innego szpitala.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Marta Żbikowska-Cieśla, rzecznik prasowy wielkopolskiego NFZ w rozmowie z "Fakt24" powiedziała, że w trakcie dochodzenia udało się ustalić, że choć szpital w Ostrzeszowie w ramach umowy z NFZ jest zobowiązany do zapewnienia transportu sanitarnego, to nie był w stanie go zrealizować.