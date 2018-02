Ostry komentarz w sprawie odwołania Czarneckiego. "Towarzycho zamordowało człowieka za poglądy"

Muzyk i publicysta Jan Pospieszalski nie szczędził mocnych słów, kiedy komentował sprawę odwołania Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem członkom PE "bardzo palił się grunt pod nogami".

- Wydaje mi się, że to jest smutkiem i goryczą - mówił w programie "Polityczna Kawa" w Telewizji Republice Pospieszalski. W ten sposób odniósł się do głosowania nad odwołaniem Czarneckiego ze stanowiska wiceszefa PE . Jak podkreślił, Parlament zamiast "rozwiązywać naprawdę ważne kwestie", działa w sposób absurdalny.

- Nagle się okazuje, że całe to towarzycho znajduje energię, czas i wolę polityczną, aby zamordować człowieka za to, że powiedział to, co myśli - ocenił. Jednocześnie nazwał Różę Thun "bardzo nieprzyzwoita osobą". Przypomnijmy, że Czarnecki stracił stanowisko przez to, że porównał europosłankę do szmalcownika.