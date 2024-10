Ostry atak na Trumpa. Obama nie gryzł się w język

Obama w czasie przemówienia zwrócił również uwagę na to, że Trumpowi przypisuje się zasługi za dobrą kondycję gospodarki w czasie jego kadencji. - Tak, to było całkiem dobre, bo to była moja gospodarka" – chwalił się Obama, a tłum zaczął wiwatować. - On tego nie zrobił. Poświęciłem osiem lat na sprzątanie bałaganu, jaki zostawili mi Republikanie – dodał Obama.