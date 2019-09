Ostrów Wielkopolski. Sześć osób rannych w policyjnym pościgu

Sześć osób trafiło do szpitala w wyniku zderzenia trzech samochodów. Do zdarzenia doszło w czasie pościgu policyjnego.

Jak informuje policja z Ostrowa Wielkopolskiego, do zdarzenia doszło ok. godziny 9 przy ul. Sadowej. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o usiłowaniu kradzieży samochodu. Kiedy patrol policji przyjechał na wskazane miejsce, sprawca wsiadł do samochodu marki audi na niemieckich numerach rejestracyjnych i z kierowcą zaczęli uciekać.