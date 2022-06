Ostre spięcie polityków na antenie TVP Info. "Czy pan zgłupiał"?

Do wypowiedzi Tuska odniósł się też zaproszony do studia europoseł PiS – Ria Novosti codziennie pokazuje tę wypowiedź Donalda Tuska – mówił Zbigniew Kuźmiuk. Błyskawicznie przerwał mu poseł Myrcha - Wypowiedzi polityków PiS, którzy szczują na UE, wypowiedzi posłów Solidarnej Polski, telewizje rosyjskie pokazują od rana do wieczora – odparł polityk Koalicji Obywatelskiej.