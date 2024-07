Ostre słowa Mejzy o immunitecie. Padło przekleństwo

Politycy PiS na liście prokuratury

Dariusz Matecki, Łukasz Mejza, Antoni Macierewicz - według nieoficjalnych rozmów z przedstawicielami obecnej władzy to ci politycy mogą być kolejni do uchylenia im poselskich immunitetów. - To kolejny krok przed wnioskami o areszt - twierdzą źródła WP.