Ostra ocena zachodnich sąsiadów. "Kto pierwszy zadrży, ten przegrywa"

"To wojna nerwów - kto pierwszy zadrży, ten przegrywa"

Komentator dziennika "Frankurter Rundschau" analizuje: "Konsekwencja, z jaką Niemcy odrzucają zbrojenie Ukrainy, jest właściwa. Równie słuszne jest to, że Niemcy wyraźnie ostrzegły Rosję przed dalszym atakiem na Ukrainę. Po raz pierwszy w Berlinie pojawiła się gotowość do zaakceptowania wielkich strat własnych, jeśli konieczna będzie zdecydowana reakcja na inwazję Rosji. Jeśli cokolwiek robi wrażenie na Putinie, to właśnie to. To wojna nerwów - kto pierwszy zadrży, ten przegrywa".