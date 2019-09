Ostatnie wystąpienie Donalda Tuska w ONZ. Mówił o "prawdzie, wolności, praworządności i solidarności"

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosił swoje ostatnie przemówienie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. - Nasze życie może zamienić się w piekło, jeśli nie znajdziemy tutaj, w ONZ, odpowiednich rozwiązań dla globalnych zagrożeń - podkreślił. Mówił też o kłamstwach polityków.

Donald Tusk w przemówieniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ podkreślił, że jest przeciwnikiem mówienia o konflikcie między patriotyzmem a globalizmem. - Patriotyzm XXI w. musi mieć również wymiar globalny, aby nie stał się, jak to już wielokrotnie miało miejsce, egoizmem narodowym - zaznaczył szef Rady Europejskiej.

- Historia naszych narodów pokazuje, jak łatwo jest zamienić miłość do ojczyzny w nienawiść do sąsiadów. Jak łatwo jest zamienić dumę z własnej kultury w pogardę dla kultury obcych. Jak łatwo jest używać haseł własnej suwerenności wobec suwerenności innych - dodał.

Tusk podkreślił, że kocha i Gdańsk, i Polskę, i Europę. - Ale nawet jeśli żyjemy w najpiękniejszym i najnowocześniejszym mieście w Europie, nasze życie może zamienić się w piekło, jeśli nie znajdziemy tutaj, w ONZ, odpowiednich rozwiązań dla globalnych zagrożeń. (...) Bez gotowości do ustanowienia zasad na szczeblu globalnym, a później konsekwentnego ich przestrzegania, społeczności lokalne, narody i państwa, a nawet kontynenty, pozostaną bezradne w obliczu tych zagrożeń - tłumaczył.

"Wystarczy przestać kłamać"

Odniósł się do tematu walki z niszczeniem środowiska naturalnego. - To nie tylko oceany, powietrze i lasy. Jest to również prawda w życiu publicznym, wolności, praworządności i solidarności międzynarodowej. Aby chronić prawdę, nie wystarczy oskarżać innych o promowanie fałszywych wiadomości. Szczerze mówiąc, wystarczy po prostu przestać kłamać - powiedział. I dodał, że "dziś zbyt wielu polityków używa kłamstw jako stałej metody utrzymania władzy".