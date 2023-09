Ostatnia lekcja BELFRA w gwiazdorskiej obsadzie już 8 września w CANAL+ online

Obok Pawła Zawadzkiego w nowych odcinkach występuje także silna bohaterka żeńska. W komisarz Ewę Krawiec wciela się nagrodzona Złotym Lwem za rolę w filmie "KI" i dwukrotnie nominowana do Orłów ("KI" i "Sala samobójców") Roma Gąsiorowska. Jej postać, choć zupełnie nowa, jest w całej historii niezwykle zakorzeniona. To dawna miłość BELFRA, z którą związek rozpadł się po jego wyjeździe z Małomorza. To także istotna postać w mieście, szanowana policjantka, silna kobieta rozstawiająca po kątach mężczyzn, którym wydaje się, że mogą nią dyrygować. Jednak przede wszystkim to matka, która pragnie chronić swoje dziecko. Relacja Ewy z dorastającą Adą nie jest idealna. Z jednej strony ich kontakty są bardzo luźne, niemal przyjacielskie, z drugiej Ewa zdaje sobie sprawę, że niejednokrotnie wymagająca praca była przez nią stawiana na pierwszym miejscu, przez co straciła wiele wspólnych chwil, których już nie odzyska.