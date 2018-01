Ostatnia decyzja Macierewicza? Zmienił nazwę stoczni w Szczecinie

Zakład wraca do nazwy z okresu PRL. - To marka kojarząca się z solidnością i jakością, która jest obecna na rynkach od 1948 r. Cieszę się, że do tego wracamy, bo de facto produkcja stoczniowa w Szczecinie jest już odrodzona - mówi Krzysztof Zaremba, wiceprzewodniczący komisji gospodarki morskiej.

Decyzję o zmianie podjęli akcjonariusze Szczecińskiego Parku Przemysłowego (Agencja Gazeta, Fot: Cezary Aszkielowicz)

Decyzję o zmianie nazwy na "Stocznia Szczecińska" podjęło zgromadzenie udziałowców Szczecińskiego Parku Przemysłowego. To powrót do nazwy jednej ze spółek, która upadła w 2009 r. i poprzedniczki SPP - informuje radioszczecin.pl.

- To marka obecna na rynkach od 1948 roku i marka kojarząca się z solidnością i jakością. Cieszę się, że do tego wracamy, bo de facto produkcja stoczniowa w Szczecinie jest już odrodzona - twierdzi Krzysztof Zaremba z sejmowej komisji gospodarki morskiej.

Portal informuje, że to jedna z ostatnich decyzji, którą podjął Antoni Macierewicz jako minister obrony narodowej. We wtorek został zdymisjonowany przez Mateusza Morawieckiego. Jego następcą na tym stanowisku będzie były szef MSWiA Mariusz Błaszczak.