Osoby z Trójmiasta dostały SMS. Chodzi o obławę

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Policja informuje

W sobotę Pomorska Policja jeszcze raz zaapelowała o niewchodzenie do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. "Policjanci oraz Żandarmi Wojskowi są zdeterminowani w przeszukiwaniu tego konkretnego miejsca z uwagi na to, że wszystkie zabezpieczone ślady m.in. w miejscu zamieszkania podejrzanego oraz konkretne ustalenia i informacje wskazują na to, że mężczyzna jest nastawiony na tryb przetrwania w miejscu, w którym czuje się najbezpieczniej, czyli w lesie" - poinformowali policjanci.