Oskarżył Trumpa: "Szokująco lubieżnie mówił o córce Ivance". Nie wszyscy wierzą

Nadchodząca książka Milesa Taylora "Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump", do której fragmentu dotarł "Newsweek", ujawni kolejne szokujące incydenty z udziałem Donalda Trumpa. Były szef personelu w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego opisał rzekome sprośne uwagi Trumpa na temat jego córki, Ivanki.