Oskarżył o zorganizowanie imprezy w czasie powodzi. "Niesmaczne"

- Jeżeli chodzi o kwestię imprez, to jest to po prostu niesmaczne, co pan mówi, bo premier Donald Tusk, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, pan minister Tomasz Siemoniak od pierwszego dnia byli tam na miejscu. Od pierwszego dnia, kiedy wy robiliście politykę na tej strasznej tragedii, oni tam walczyli, nadzorowali walkę o dobytek i życie ludzi - powiedział Kierwiński. Jak chwilę potem dodał, zwracając się do Zyski: - Wie pan doskonale jako poseł z tamtych terenów, że cały czas trwa sprzątanie po tej powodzi, a jeżeli chodzi o kwestie kanalizacji, te prace już trwają.